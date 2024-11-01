ВИЧ - это вирус, который угрожает жизням миллионов людей по всему миру

В последние годы число случаев заражения вирусом иммунодефицита (ВИЧ) во всем мире продолжает расти. Вирус поражает клетки иммунной системы организма, вызывая постепенное истощение защитных сил организма.
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