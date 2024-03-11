Мудрик забил «Ньюкаслу» через 5 минут после выхода на замену, пробросив мяч Шеру между ног. У вингера «Челси» 2 гола за 3 матча

Вингер «Челси» вышел на замену на 71-й минуте игры 28-го тура АПЛ, а на 76-й отобрал мяч у своего же партнера, Конора Галлахера, пробросил его защитнику Фабиану Шеру между ног, обыграл вратаря Мартина Дубравку и сделал счет 3:1.