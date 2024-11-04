Харьков на грани: Новые подробности о стремительном наступлении ВС РФ и панике в городе

Ситуация на Харьковском направлении обостряется с каждым днем. По данным военного журналиста, полковника запаса Геннадия Алёхина, русские войска ведут успешное наступление, продвигаясь вглубь украинской территории.
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