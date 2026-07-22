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Царьград

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Мэр Нью-Йорка Мамдани устроил для заключенных-педофилов праздник с фуршетом

Мэр Нью-Йорка Мамдани устроил для заключенных-педофилов праздник с фуршетом

Скандальная вечеринка мэра Нью-Йорка в тюрьме Райкерс попала под шквал критики Fox News.Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани оказался в центре громкого скандала после визита в пресловутый тюремный комплекс на острове Райкерс.

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