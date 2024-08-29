FP: краткосрочный успех Киева может означать долгосрочное поражение

Осуществив авантюру с вторжением в Курскую область России, Украина не смогла ничего приобрести в стратегическом плане, что, словно трофей, можно было бы предложить для «размена» на больших переговорах между двумя противоборствующими странами.
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