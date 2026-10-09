План провалился: почему Америка движется к неминуемому краху

Минфин США разработал план по спасению американской экономики, который, похоже, полностью провалился.
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