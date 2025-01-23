Распоряжение областной собственностью признали эффективным

Комитет Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности признал результативной реализацию концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области.
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