Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа, он боится завершения конфликта, он перепуган

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
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