Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    Молодцы, робята - депутаты, зачем вам  продолжать охранять незаконного президента. Всем прекратить ходить в раду. А м...В Верховной раде ...
  • Валерий Фоменков
    "...Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР..." Задницу свою порвет в результате. Лучше бы...Трамп планирует р...
  • Светлана Зуева
    Наконец-то,родили!!!Покусились на свя...

Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа, он боится завершения конфликта, он перепуган

Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа, он боится завершения конфликта, он перепуган

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх