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Один человек погиб при атаках беспилотников в ДНР

Один человек погиб при атаках беспилотников в ДНР

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территории ДНР за минувшие сутки, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины 10 октября в сообщении.

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