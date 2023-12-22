Искусство, дизайн, гастрономия: зачем ехать в Metropole Monte-Carlo

Свою родословную отель Metropole Monte-Carlo ведет с 1886 года. Рождение жемчужины стиля belle epoque происходило на землях папы римского Льва XIII, владения которого находились, как принято теперь говорить, в «золотом квадрате» княжества.
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