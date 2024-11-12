Гепатолог Якушев: Пожелтение кожи во рту является признаком болезней печени

Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что выявить заболевания печени на ранних стадиях крайне сложно, но иногда возникают внешние признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с этим органом.