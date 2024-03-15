Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк проголосовал на выборах Президента России 🇷🇺 «Мы голосуем за будущее страны, за наше будущее и будущее наших детей.
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Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк проголосовал на выборах Президента России 🇷🇺 «Мы голосуем за будущее страны, за наше будущее и будущее наших детей.