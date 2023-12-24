Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины

Киев также ведет консультации и намерен заключить первые двусторонние договоры с некоторыми государствамиШесть стран Европейского Союза не присоединились к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.
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