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В России могут разрешить водителям разгоняться на трассах до 150 км/ч

В России могут разрешить водителям разгоняться на трассах до 150 км/ч

Депутаты подготовили обращение начальнику Госавтоинспекции России.В России депутаты Госдумы хотят разрешить разгоняться на трассах до 150 км/ч.

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