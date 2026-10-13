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Воронежские новости

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Воронежский суд предоставил КБХА отсрочку до 2027 года

Воронежский суд предоставил КБХА отсрочку до 2027 года

В Воронеже завершился судебный спор между ООО «Энергосбытовая компания «Энергостандарт»» и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА): Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, предоставившей КБХА отсрочку исполнения судебного акта до 29 января 2027 года.

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