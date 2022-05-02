В Свердловской области изменилось расписание электропоездов

На период с 1 по 11 мая в Свердловской области изменится график движения электричек. В связи с этим, СвЖД опубликовала измененный график движения пригородных поездов на период с 1 по 11 мая: — поезд «Ласточка» № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:58) отменён 3 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая; — поезд «Ласточка» № 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:31) отменяется 4, 7 и 11 мая, будет курсировать 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая; — поезд «Ласточка» № 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) 3, 6 и 10 мая поезд отменён, будет ездить 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая; — № 7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:04) не будет перевозить пассажиров 1 и 8 мая, назначен 3 и 10 мая.