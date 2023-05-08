На Украине отмечают 8 мая - день скорби и примирения

Этот день для свидомых - это День скорби привязанный к дате капитуляции нацистской Германии и этим они хотят заменить Победу.
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