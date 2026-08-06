ЛДПР обратится к губернатору Ленинградской области с инициативой о присвоении звания «Мать-героиня» приемным матерям

Екатерина Туманова из Соснового Бора воспитала 28 детей, но не может получить звание и льготы из-за статуса опекунаЗаместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар рассказала, что партия направит обращение губернатору Ленинградской области с инициативой о пересмотре критериев присвоения звания «Мать-героиня».