Shot: в Красноярске у входа в магазин нашли тело без одежды и в луже крови

В Красноярске обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника, работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января приехала открывать заведение и наткнулась на труп в луже крови, после чего вызвала правоохранителей.