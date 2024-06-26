СК сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре во Фрязине

Они брали с арендаторов деньги за коммунальные услуги, но не следили за состоянием электропроводки, полагают в ведомствеВ Следственном комитете России сообщили о задержании заместителя гендиректора ООО «Исприн» и представителя собственника промышленного здания во Фрязине, где при пожаре погибли люди.