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Царьград

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ЕС обещает Киеву помощь на €21 млрд, но Москва предупреждает об угрозах

ЕС обещает Киеву помощь на €21 млрд, но Москва предупреждает об угрозах

Ирландский журналист Чей Боуз критически высказался о заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас об Украине, связав их с выгодой для европейских элит.

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Комментарии
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Eduard
ЕС не вправе никому помогатт кроме своим членам.Это называется преступное вмешательство и попытка кражи территорий.Номер с &quot;еврейскими ценностми&quot; уже не проходит)
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