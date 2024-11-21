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Закон, порядок, государство

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Казанском высшем военном танковом командном училище провели день открытых дверей для юнармейцев

Казанском высшем военном танковом командном училище провели день открытых дверей для юнармейцев

Для школьников была организована экскурсия по училищу, в рамках которой их ознакомили с учебно-материальной базой, особенностями поступления и обучения.

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