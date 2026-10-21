Back in July, UK oil and gas major BP Plc. (NYSE:BP) announced that it was putting its entire UK North Sea oil and gas business up for sale as part of a broader $20-billion portfolio overhaul, marking the end of a 60-year era as a leading player in Europe's largest oil basin.
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