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«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

  После удара новой российской ракетой "Орешник" жители западных стран начали массово извиняться перед Россией за действия своих лидеров.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
С таким мышлением украинцы никогда нормально жить не будут. Сказали зеленскому. прекращай войну.
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17 час.
В
Валерий
Если это успех, а отрицать такое невозможно, следует закрепить его. Тем самым создать перспективу последующего принуждения Запада к миру на наших условиях.
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16 час.
Светлана Коваленкова
И на кого это рассчитано?
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15 час.

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