«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

После удара новой российской ракетой "Орешник" жители западных стран начали массово извиняться перед Россией за действия своих лидеров.
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