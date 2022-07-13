Popcaketv

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Тилль Линдерманн высказался о связи с Лободой?! «Роман с женщиной, которая переборщила с пластикой»

Тилль Линдерманн высказался о связи с Лободой?! «Роман с женщиной, которая переборщила с пластикой»

Вчера россияне вновь обсуждали личную жизнь Светланы Лободы, а именно, ее прежний роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном (Till Lindemann).

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