Раскрытие личных и финансовых данных американцев стоит всего 30 долларов

Получив финансовые и личные данные человека, можно провернуть в отношении него хитроумную комбинацию по отъему денег или превратить жизнь в настоящий ад, выложив в открытый доступ то, что должно быть защищено от посторонних глаз.
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