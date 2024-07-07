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Накажут родителей: задержаны челябинские подростки, разгромившие троллейбус

Накажут родителей: задержаны челябинские подростки, разгромившие троллейбус

Полиция отреагировала оперативно, с хулиганами работают.Челябинские полицейские поймали и опросили подростков, причастных к инциденту в троллейбусе.

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