Северо-Западный регион экспортировал в Китай почти 20 тысяч тонн продукции животноводства

Больше всего отправили из Псковской области С 1 января по 1 декабря 2024 года Северо-Западное управление Россельхознадзора проверило 19,3 тысячи тонн продукции животноводства, предназначенной для экспорта в Китай.
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