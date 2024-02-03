Ученый НИТУ МИСИС сообщил о пользе наночастиц для сельского хозяйства

Специалист Университета МИСИС Валентин Романовский поделился сведениями о том, что задействование металлических наночастиц в сельхоз проектах даст возможность добиться повышения урожайности и разрешить сложности в сфере экологии.
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