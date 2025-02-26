В Тамбовской области в тройном ДТП пострадали два водителя

В Тамбовской области в ДТП пострадали два человека. Авария произошла в городе Котовске. Водитель автомобиля "LADA Priora" догнал попутный "Volkswagen", ударил его, а после выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2111", сообщает Телеграм-канал "Полоса безопасности".