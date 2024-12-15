📚 В школах Крыма планируют ввести аграрные классы Дисциплина о сельском хозяйстве может появиться у детей начиная с 6 класса, рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
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📚 В школах Крыма планируют ввести аграрные классы Дисциплина о сельском хозяйстве может появиться у детей начиная с 6 класса, рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.