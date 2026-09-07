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Владимирские новости

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Во Владимире начнут строить новый участок водопровода

Во Владимире начнут строить новый участок водопровода

Начальная стоимость работ по строительству нового участка сети водоснабжения во Владимире составит 19,9 млн рублей, на выполнение всего комплекса работ отведено 3 месяца.

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