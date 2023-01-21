В Рязани оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в нападении на таксиста

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани раскрыли причинение тяжкого вреда здоровью водителю такси – 34-летнему рязанцу.
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