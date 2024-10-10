Нападающий СКА Евгений Кузнецов вернулся в команду после травмы плеча

Об этом сообщил главный тренер ХК Роман Ротенберг Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы и сможет сыграть в матче КХЛ против минского «Динамо», который пройдет в четверг, 10 октября, в Ледовом дворце в Петербурге.