Нападающий СКА Евгений Кузнецов вернулся в команду после травмы плеча

Об этом сообщил главный тренер ХК Роман Ротенберг Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы и сможет сыграть в матче КХЛ против минского «Динамо», который пройдет в четверг, 10 октября, в Ледовом дворце в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии