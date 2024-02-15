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Вика Личман, 16 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 174 063 ₽

Вика Личман, 16 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 174 063 ₽

Дочь всегда была активной, болела редко. С шести лет занималась горными лыжами – фристайлом. У Вики много наград, она кандидат в мастера спорта, вошла в сборную Томской области, была включена в резерв сборной России среди юниоров.

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