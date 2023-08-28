Марцел Личка: «Требования Федотова к Карраскалю меня не волнуют – у меня свои. Уверен, Хорхе будет их выполнять и даст «Динамо» плюс»

Вчера хавбек перешел из ЦСКА в «Динамо» за 5,5+1,5 млн евро. «Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе – это история ЦСКА.
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