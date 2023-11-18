МО РФ: уничтожены арсеналы боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях

Российские военные уничтожили два арсенала боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны России. Ликвидированные склады располагались в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области, говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии