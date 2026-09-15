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Царьград

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Челнах: 17-летний водитель сбил женщину, она в реанимации

Челнах: 17-летний водитель сбил женщину, она в реанимации

В Набережных Челнах 17-летний без водительских прав сбил 45-летнюю женщину возле подъезда. Пострадавшая находится в реанимации с тяжёлыми травмами.

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