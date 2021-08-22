Куриная грудка в хрустящей панировке

Предлагаю вашему гастрономическому вниманию рецепт потрясающе сочной куриной грудки! Все мы знаем, что часто она получается суховата, поэтому данный рецепт вы обязательно занесете в свою копилку как только попробуете! Самые повседневные продукты помогут получить сногсшибательный результат! УВЕРЯЮ ВАС — БЛЮДО ТОГО СТОИТ!! Грудка куриная — 1 кг Масло сливочное — 90 г Горчица (+французская горчица — 25 г) — 20 г Сухари панировочные / Панировка — 45 г Сыр твердый — 95 г Соль — по вкусу Перец черный — по вкусу Время приготовления: 45 минут Разогрейте духовку до 190 градусов.