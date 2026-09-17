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АЛУФЬЕВО

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Новый автобусный маршрут запустят от «Алтуфьево» в Вёшки

С 19 сентября запустят новый пригородный маршрут 1098 проекта «Москва — область» от метро «Алтуфьево» в Вёшки до остановки «Заречье-2».

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