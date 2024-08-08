Трамп заявил, что США потеряли уважение со стороны России и Китая

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах, выразил мнение, что Соединенные Штаты потеряли уважение со стороны России и Китая при администрации действующего главы Джо Байдена.
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