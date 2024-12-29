Астролог назвала два знака, которым повезет на любовном фронте до 5 января — Венера поможет

Полина Барлова сделала прогноз на первую неделю 2025 года. Астрология 123RF/legion-media.ruПо словам астролога Полины Барловой, первая неделя нового 2025 года будет наполнена романтическими возможностями для некоторых знаков зодиака благодаря положению планеты любви – Венеры.
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