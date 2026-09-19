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Пятый канал

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Пилот нарисовал в небе над США портрет Моны Лизы

Пилот нарисовал в небе над США портрет Моны Лизы

Пилот из США за три часа на cfvjktnt Cessna R182 Skylane RG нарисовал в небе портрет Моны Лизы. Летчик заранее разработал маршрут, повторяющий узнаваемый контур и детали картины Леонардо да Винчи.

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