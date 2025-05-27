Трамп пошутил, что рад пропуску четырехлетнего президентского срока при Байдене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил, что был рад пропустить четыре года – с 2021-го по 2025-й – на посту главы Белого дома ради возможности отпраздновать в этой должности 250-летие основания США, которое будет отмечаться в 2026 году.