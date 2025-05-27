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Трамп пошутил, что рад пропуску четырехлетнего президентского срока при Байдене

Трамп пошутил, что рад пропуску четырехлетнего президентского срока при Байдене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил, что был рад пропустить четыре года – с 2021-го по 2025-й – на посту главы Белого дома ради возможности отпраздновать в этой должности 250-летие основания США, которое будет отмечаться в 2026 году.

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