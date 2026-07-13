Нетаньяху рассказал, как Грэм пришел в ярость во время их последнего разговора

За день до своей смерти сенатор Линдси Грэм вышел из себя на переговорах с премьером Израиля, услышав, что еврейское государство может обходиться без американской помощи: «Ни за что, так нельзя!» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился воспоминаниями об эмоциональной перепалке с сенатором Линдси Грэмом, чья смерть произошла на днях.