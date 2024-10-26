Спрос на биткоин-ETF достиг 6-месячного максимума

Спрос на американские спотовые биткоин-ETF восстановился после недель низкой активности. Этот всплеск притока сигнализирует об изменении настроений институциональных инвесторов, поскольку участники рынка надеются на дальнейший рост цен.
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