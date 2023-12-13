Когда в Алтайском крае закончатся аномальные морозы и придет потепление

Пик холодов уже пройден, а через несколько дней зимняя погода станет комфортной 14 декабря еще действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, но уже сегодня днем в регионе с прохождением теплого фронта северного циклона местами ожидается небольшой снег.
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