Когда в Алтайском крае закончатся аномальные морозы и придет потепление

Пик холодов уже пройден, а через несколько дней зимняя погода станет комфортной 14 декабря еще действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, но уже сегодня днем в регионе с прохождением теплого фронта северного циклона местами ожидается небольшой снег.