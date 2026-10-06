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От Балтики до Персидского залива без остановок

От Балтики до Персидского залива без остановок

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» – один из крупнейших инфраструктурных проектов современной Евразии.

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