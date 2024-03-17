Суд прекратил производство по делу сети пивных Розенбаума о долгах по ЖКХ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Толстый фраер-3», принадлежащей музыканту Александру Розенбауму, о приостановлении исполнения судебного акта и исполнительного производства в рамках дела по иску от «Невского экологического оператора».
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