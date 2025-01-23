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Парламентская газета

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Международный день эскимо отмечают 24 января

Международный день эскимо отмечают 24 января

Ежегодно 24 января сладкоежки празднуют Международный день эскимо. В этот день в 1922 году изобретатель сливочного мороженого на палочке, покрытого шоколадной глазурью, американец Кристиан Нельсон получил патент на изготовление этого десерта.

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